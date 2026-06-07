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Cambiamenti organizzativi per Nissan Italia

di Italpress - 7 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Italia annuncia cambiamenti organizzativi con effetto a partire dal 1° luglio 2026.Sandro Sarlo, attualmente Director Sales & Dealer Network Development di Nissan Italia, è nominato Head of Performance Europe & Corporate Sales Director. Capitalizzando la sua lunga esperienza in Nissan, compresa quella nella Divisione Marketing dell’Headquarter europeo e quella degli ultimi anni in qualità prima di Direttore Marketing e poi di Direttore Vendite in Nissan Italia, Sandro Sarlo continua il suo percorso di carriera in un ruolo internazionale, nell’ambito del quale riporterà a Jordi Vila, Divisional Vice President Nissan Africa and Europe Marketing & Sales, AMIEO Aftersales and Customer Experience.Gabriele Piccini, attualmente Director Product and Customer Experience di Nissan Italia, sostituisce Sandro Sarlo ed è nominato Director Sales & Dealer Network Development di Nissan Italia. Gabriele Piccini vanta una lunga carriera nelle principali funzioni manageriali di Nissan Italia, un’esperienza internazionale presso la Divisione Marketing di Nissan Europa e gli ultimi due anni e mezzo come Direttore Marketing di Nissan Italia. Nel nuovo ruolo, Gabriele Piccini riporterà direttamente a Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.Paolo Matteucci, attualmente Director After Sales di Nissan Italia, sostituisce Gabriele Piccini ed è nominato Director Product and Customer Experience di Nissan Italia. Paolo Matteucci ha un ampio bagaglio professionale, avendo ricoperto vari incarichi manageriali e vantando quindici anni di esperienza in ambito Marketing, sia in Nissan Italia che in Nissan Europa. Nel nuovo ruolo, Paolo Matteucci riporterà direttamente a Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.La sostituzione di Paolo Matteucci, ovvero la nomina del nuovo Director After Sales di Nissan Italia, sarà comunicata successivamente.

– Foto ufficio stampa Nissan –

(ITALPRESS).