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Data center: il boom ma le chiavi non sono nostre

L’Italia rischia di stabilizzare la sua posizione di "condominio di lusso" per i dati altrui, mettendo a disposizione le proprie aree industriali senza riuscire a trattenere la guida tecnologica della trasformazione in atto

di Angelo Vitale - 7 Giugno 2026

Data center: l’Italia “cassaforte” dei giganti, tra consumo di risorse e sovranità debole. Il 70% della capacità è blindata in Lombardia, ma l’80% dei dati è in mani straniere: il paradosso di un Paese che offre suolo ed energia senza governarne il valore.

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Il boom

Il boom dei data center in Italia continua a nascondere un’ambiguità di fondo. Stiamo diventando la “cassaforte” digitale d’Europa, ma le chiavi non sono nostre. Se la Lombardia si conferma il cuore pulsante di questa espansione, ospitando da sola il 70% della capacità di calcolo nazionale, il quadro che emerge è quello di un sistema che offre ospitalità ai grandi capitali esteri accettando, in cambio, un pesante carico infrastrutturale.

Il paradosso dei data center “conto terzi”

Il dato politico ed economico più critico riguarda la proprietà di queste infrastrutture. Oltre l’80% della capacità di storage presente sul suolo italiano è oggi gestito dai grandi “hyperscaler” americani come Amazon, Microsoft e Google.

L’Italia, e in particolare l’hinterland milanese, fornisce per i data center i fattori produttivi primari — il suolo, l’energia elettrica e l’acqua per il raffreddamento — ma il valore aggiunto reale, ovvero il controllo degli algoritmi e la gestione strategica del dato, rimane saldamente fuori dai confini nazionali.

Siamo, di fatto, un hub logistico del bit, dove il territorio subisce l’impatto fisico di strutture energivore mentre i profitti della “testa” digitale volano altrove.

Risorse locali per profitti globali

Questa dinamica crea una tensione crescente sulle risorse scarse. Mentre il settore attira 25 miliardi di euro di investimenti potenziali per il prossimo triennio, il Paese fatica a gestire il peso di questa “ospitalità”.

Terna si trova assediata da oltre 300 richieste di allaccio per progetti che spesso servono interessi multinazionali, rischiando di saturare una rete elettrica che già sconta i costi tra i più alti d’Europa.

Il paradosso è evidente: utilizziamo la nostra produzione energetica nazionale per alimentare server stranieri dei data center, affrontando criticità come il raffreddamento — risorsa idrica sempre più rara — in un momento di fragilità ambientale.

Tra burocrazia e nuove leggi: chi governa davvero?

Il tentativo italiano di accelerare, attraverso l’”Autorizzazione Unica” e la nuova legge della Regione Lombardia per il recupero delle aree dismesse, rischia di essere un’arma a doppio taglio. Queste norme puntano a snellire i tempi (concretizzando quel 32% di investimenti che finora restavano sulla carta). Ma sembrano rispondere più all’esigenza dei grandi player internazionali di “mettere a terra” i propri interessi che a una strategia di sovranità nazionale.

Senza una reale capacità di sviluppare competenze interne — oggi manca ancora il 40% dei tecnici specializzati — l’Italia rischia di stabilizzare la sua posizione di “condominio di lusso” per i dati altrui, mettendo a disposizione le proprie aree industriali senza riuscire a trattenere la guida tecnologica della trasformazione in atto.