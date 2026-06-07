Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Ottis Toole: una vita ai margini del male

di Francesca Petrosillo - 7 Giugno 2026

Ottis Toole nacque il 5 marzo 1947 a Jacksonville, in Florida, in un contesto familiare che sembrava già segnare il suo destino. Il padre sparì quando era ancora un bambino, lasciandolo solo con una madre che lo umiliava costringendolo ad indossare abiti femminili. Crescere in quell’ambiente significava fare i conti ogni giorno con violenze fisiche e psicologiche.

Abbandonò la scuola molto presto e cominciò a girovagare per gli Stati Uniti senza una meta precisa, trascinandosi da una città all’altra come chi non ha nulla da perdere. In quel periodo sviluppò un’ossessione inquietante per le fiamme: appiccava incendi con la stessa facilità con cui altri accendevano una sigaretta. A tutto questo si aggiungevano una lieve disabilità intellettiva e l’epilessia, condizioni che nessuno aveva mai davvero cercato di trattare.

Toole e Henry Lee Lucas: una complicità oscura

Fu negli anni Settanta che la sua storia si intrecciò con quella di Henry Lee Lucas. Tra i due nacque un legame difficile da definire, fatto di dipendenza reciproca e complicità oscura. Insieme cominciarono a rilasciare confessioni su centinaia di omicidi commessi insieme in vari Stati. Molte di quelle dichiarazioni si rivelarono però contraddittorie, prive di riscontri oggettivi e spesso inverosimili. Eppure Toole fu condannato per sei omicidi realmente documentati, commessi in Florida tra il 1980 e il 1983.

Il caso Adam Walsh e la confessione più controversa

Il caso che più di ogni altro lo portò all’attenzione dell’opinione pubblica riguardò il piccolo Adam Walsh, un bambino di sei anni rapito e ucciso nel 1981. Toole confessò di esserne il responsabile mentre scontava già la pena in carcere, salvo poi ritrattare più volte nel corso degli anni. La vicenda rimase avvolta nell’incertezza per decenni, fino a quando, nel 2008, le autorità americane decisero di chiudere ufficialmente il caso indicando lui come unico colpevole. Quella storia scosse profondamente l’America, anche perché il padre di Adam, John Walsh, diventò in seguito uno dei volti più noti nella lotta per i diritti delle vittime di crimini violenti.

Condanne, ergastolo e confessioni senza fine

Nel 1984 Toole fu condannato a morte due volte. Le sentenze vennero poi commutate in ergastolo. Dietro le sbarre continuò a parlare, ad accusare se stesso di altri crimini, arrivando ad affermare di aver tolto la vita a più di cento persone. Gli investigatori, tuttavia, trattarono quelle parole con grande scetticismo, convinti che stesse recitando un copione costruito su fantasie e menzogne. Ottis Toole morì il 15 settembre 1996, a 49 anni, consumato da una cirrosi epatica. Nessuno si presentò a reclamare il suo corpo e fu sepolto nel cimitero del carcere, senza cerimonie, senza fiori, senza un nome che qualcuno tenesse a ricordare.