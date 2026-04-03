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Artemis 2, Orion lascia l’orbita terrestre: obiettivo Luna

di Martino Tursi - 3 Aprile 2026

Continua il viaggio di Artemis 2: la navicella Orion ha acceso i motori con l’obiettivo di lasciare l’orbita terrestre e avvicinarsi alla Luna. Lo riporta la Nasa che annuncia l’inizio del “volo” intorno al nostro satellite per gli astronauti della missione spaziale che ha riportato l’uomo (vicino) alla Luna a distanza di cinquant’anni. E che si prefigge un obiettivo che definire ambizioso è ancora poco: mettere su una base stabile da utilizzare come trampolino per la conquista dello spazio.

Artemis 2, Orion lascia l’orbita terrestre

Ci sono voluti sei minuti per l’accensione del motore del modulo e perché Orion, la navicella centrale nell’ambito della missione Artemis 2, iniziasse la manovra cosiddetta di iniezione translunare. Già questo, per la Nasa, rappresenta un successo importante. “Oggi, per la prima volta dall’Apollo 17 del 1972, gli esseri umani hanno lasciato l’orbita terrestre. Reid, Victor, Christina e Jeremy si trovano ora su una traiettoria precisa verso la Luna”, ha affermato Lori Glaze, amministratrice associata ad interim per la Direzione delle missioni di sviluppo dei sistemi di esplorazione presso il quartier generale della Nasa a Washington.

“Ogni traguardo raggiunto è un progresso significativo”

La missione Artemis 2 è un successo a ogni passo della navicella Orion. Ciò perché come ha aggiunto Glaze: “Ogni traguardo raggiunto segna un progresso significativo sul percorso futuro del programma Artemis. Sebbene ci attendano otto giorni intensi di lavoro, questo è un momento importante e siamo orgogliosi di condividerlo con il mondo”. L’obiettivo di fondo è davvero ambizioso. Iniziare una conquista “strutturale” della Luna. Capace di portare l’uomo a installare una base sul suo satellite naturale. Che sia stabile e che possa fungere da trampolino verso Marte, tanto per iniziare.