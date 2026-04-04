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Artemis II verso la Luna, la Nasa: “Siamo a metà strada”

di Eleonora Ciaffoloni - 4 Aprile 2026

La missione Artemis II ha raggiunto un traguardo simbolico e storico: i quattro astronauti a bordo della capsula Orion si trovano infatti a metà strada tra la Terra e la Luna. A comunicarlo è stata la NASA attraverso i propri canali social, sottolineando l’importanza di questo momento per una missione che segna il ritorno dell’uomo nello spazio profondo dopo oltre mezzo secolo.

Artemis II verso Luna: l’arrivo previsto

Attualmente, la navicella si trova a più di 219mila chilometri dalla Terra e dovrà percorrere una distanza analoga per raggiungere l’orbita lunare. L’arrivo è previsto all’inizio della prossima settimana, quando l’equipaggio effettuerà un sorvolo ravvicinato del satellite, raccogliendo dati scientifici fondamentali per le future missioni.

A bordo della Orion viaggiano gli astronauti americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen. Si tratta del primo equipaggio umano a spingersi così lontano dalla Terra dai tempi del programma Apollo, conclusosi nel 1972.

La missione Artemis II rappresenta infatti una tappa fondamentale nel nuovo programma di esplorazione lunare della NASA, che punta a riportare astronauti sulla superficie della Luna nei prossimi anni e a gettare le basi per future missioni verso Marte. A differenza delle missioni Apollo, questa fase è pensata soprattutto per testare i sistemi di volo con equipaggio, verificare le tecnologie e raccogliere informazioni utili per gli sbarchi successivi.

Il sorvolo lunare

Il sorvolo lunare previsto nei prossimi giorni sarà un momento chiave: gli astronauti non atterreranno, ma orbiteranno attorno alla Luna, osservandone da vicino la superficie e testando le capacità della capsula Orion in condizioni di spazio profondo.

L’entusiasmo attorno alla missione è alto, anche per il suo valore simbolico. Dopo oltre 50 anni, l’umanità con Artemis II torna a guardare alla Luna non solo come meta del passato, ma come tappa fondamentale per il futuro dell’esplorazione spaziale.