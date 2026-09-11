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Asia-Pacifico, a novembre a Shenzen il Vertice CEO della Cooperazione economica

di Italpress - 11 Settembre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Vertice CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) 2026 si terrà a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, dal 17 al 18 novembre. Lo ha reso noto il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT).

Organizzato dal CCPIT e incentrato sul tema “Promuovere insieme la prosperità per un futuro vantaggioso per tutti”, il vertice riunirà circa 1.000 rappresentanti politici e del mondo imprenditoriale delle economie dell’APEC.

I partecipanti discuteranno temi tra cui la creazione dell’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico, la connettività, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo sostenibile, offrendo spunti per promuovere la crescita economica nella regione.

In qualità di Paese ospitante dell’APEC nel 2026, la Cina terrà a Shenzhen, dal 18 al 19 novembre, la 33esima Riunione dei leader economici dell’APEC. Il Vertice CEO si svolgerà a margine della riunione.

E’ la terza volta che la Cina ospita l’APEC e la prima negli ultimi 12 anni.

Il Paese ha scelto per quest’anno il tema “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”.

Durante l’”Anno della Cina” dell’APEC 2026, si prevede che si terranno circa 300 eventi in diverse città cinesi, secondo il ministero cinese degli Esteri.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).