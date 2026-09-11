Venezia 83, il red carpet di “A bit of light” dell’iraniano Ali Asgari

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Sesto lungometraggio del regista di "Kafka a Teheran"

di Askanews - 11 Settembre 2026

Venezia, 11 set. (askanews) – Iran protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con il regista Ali Asgari, che nelle immagini sfila sul red carpet con gli attori Elaheh Farazmand, Missagh Zareh e Forouzan Jamshidnejad, protagonisti del suo film “A bit of light”, in concorso.

Il film, nelle sale dal primo ottobre, è il sesto lungometraggio del regista di “Divine Comedy” e “Kafka a Teheran”, ed è stato girato in circostanze particolarmente difficili, con l’inizio della guerra e la minaccia continua dei bombardamenti. Racconta di un medico iraniano che viene arrestato e, dopo aver visto chiudere il suo ambulatorio, perde la fiducia nel futuro. Deciso a togliersi la vita, trascorre un ultimo giorno in visita al fratello, alle sorelle e alla madre per prepararli ad affrontare la sua scelta. La compassione e l’affetto dei familiari finiranno però per farlo riconciliare col mondo.