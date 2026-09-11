11 settembre, Trump: “Iran sponsor del terrorismo, mai arma nucleare”

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Lo ha detto durante commemorazione per 25esimo anniversario attacchi

di Askanews - 11 Settembre 2026

Roma, 11 set. (askanews) – “Rendiamo omaggio ai nostri soccorritori e alle forze dell’ordine e li amiamo, e rendiamo omaggio ai militari che in questo momento stanno lavorando per garantire che il principale sponsor del terrorismo nel mondo, la Repubblica Islamica dell’Iran, non abbia mai, mai un’arma nucleare”: lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso al Pentagono per il 25esimo anniversario dagli attacchi terroristici.

“Ci siamo riuniti venticinque volte in questo luogo sacro, a Ground Zero a New York e in un campo deserto vicino a Shanksville, in Pennsylvania. In venticinque anni è trascorsa un’intera generazione dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, eppure il tempo non ha offuscato il significato di quel giorno in cui il nostro Paese si è trovato faccia a faccia con il male vero”.