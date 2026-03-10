Sport

Atp Indian Wells: Sinner sfida Fonseca

Il brasiliano nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul

di Redazione - 10 Marzo 2026

Jannik Sinner sfiderà alle 2 di notte tra oggi martedì 10 marzo e domani il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner ha eliminato il ceco Svrcina all’esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agevolmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul.

I precedenti

La sfida tra Sinner e Fonseca terrà svegli gli appassionati italiani. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Indian Wells che sarà quindi la loro prima sfida.

“Quello che mi piace meno dell’attività da tennista professionista? Le le conferenze stampa. Le faccio ma non sono il tipo di persona che vuole o ha bisogno di mettermi in mostra”, ha detto il tennista azzurro dopo la vittoria contro Shapovalov valsa il passaggio agli ottavi.

“Viviamo una vita bellissima, vediamo tantissimi posti fantastici. Ovviamente, facendolo anno dopo anno, si torna sempre negli stessi luoghi, quindi già prima sai quali ti piacciono un po’ di più e quali ti piacciono leggermente meno – ha detto Sinner – La nostra è anche una vita molto sicura. Io mi trovo in una posizione molto fortunata: posso viaggiare anche con tante persone. Qui, per esempio, ho un paio di amici, e questo mi aiuta tantissimo. Mi piace giocare a tennis, mi piace passare tempo con le persone che amo, condividere bei momenti con il team. Questo è il mio modo di essere”.

Sinner-Fonseca, dove vederla in tv

Il match Sinner-Fonseca, come tutti gli altri del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.