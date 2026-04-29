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Masters Madrid, oggi Sinner sfida Jodar in un match che sa di una finale anticipata

di Lino Sasso - 29 Aprile 2026

Il Masters 1000 di Madrid entra nel vivo e lo fa con una sfida che ha già il sapore della finale. Oggi Jannik Sinner affronterà il giovane talento spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale. Un match attesissimo, fondamentale non solo per il torneo, tra un top player consolidato e una delle rivelazioni più sorprendenti della stagione. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo una vittoria convincente contro Cameron Norrie, liquidato in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Una prestazione solida, pur con qualche passaggio a vuoto nel secondo set, che conferma la crescita costante del numero uno italiano. Si è invece fermato agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti, battuto in due set (6-3 6-3) dal ceco Jiri Lehecka, uno dei giocatori più in forma del circuito. Una sconfitta netta che conferma le difficoltà dell’azzurro contro avversari particolarmente solidi da fondo campo.

Jodar, il “nuovo Alcaraz” che infiamma Madrid

Dall’altra parte della rete ci sarà Rafael Jodar, 19 anni, vera rivelazione del 2026. Il madrileno ha già conquistato il suo primo titolo ATP a Marrakech e arriva ai quarti forte di 12 vittorie in 13 partite sulla terra battuta in stagione. Il suo percorso a Madrid è stato impressionante: vittorie contro giocatori di alto livello come Alex de Minaur e prestazioni dominanti, come il 7-5 6-0 rifilato a Vit Kopriva. Jodar rappresenta il futuro del tennis spagnolo e il pubblico del Manolo Santana sarà interamente dalla sua parte. Anche per questo il match tra Sinner e Jodar è molto più di un semplice quarto di finale. È il confronto tra esperienza e freschezza, tra un top player affermato e un talento emergente destinato a crescere rapidamente nel ranking ATP.

Orario e dove vedere la sfida di oggi tra Sinner e Jodar

Sinner ha definito lo spagnolo “un giocatore molto talentuoso” ed ha sottolineato come questo potrebbe essere solo il primo di molti confronti tra i due. Parole che certificano il valore di Jodar e accrescono l’attesa per una partita che promette spettacolo. Il match inizierà alle ore 16 di oggi, quando gli occhi degli appassionati di tennis saranno puntati sul campo che vedrà protagonisti Sinner e Jodar. La partita sarà trasmessa in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv.