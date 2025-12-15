Esteri

Australia, the day after

Identificata la bambina che ha perso la vita nella strage. Si chiamava Matilda, aveva 10 anni

di Ernesto Ferrante - 15 Dicembre 2025

Il governo australiano ha deciso di procedere alla riforma della legge sulle armi dopo la strage di Bondi Beach, alla periferia di Sydney, dove 15 persone sono state uccise da due uomini, padre e figlio, che hanno sparato contro uomini, donne e bambini riuniti a festeggiare l’Hannukkah.

Durante una riunione, presieduta dal premier australiano Anthony Albanese, è stato ”convenuto che era necessario un intervento forte, deciso e mirato sulla riforma della legge sulle armi come azione immediata, compresa la rinegoziazione dell’Accordo nazionale sulle armi da fuoco, istituito dopo la tragedia di Port Arthur del 1996, per garantire che rimanga il più solido possibile nell’attuale contesto di sicurezza in continua evoluzione”. In una nota diffusa al termine dell’incontro, si legge che “i primi ministri hanno concordato di rafforzare le leggi sulle armi in tutto il Paese”. Polizia e procuratori generali sono chiamati a elaborare delle opzioni.

Le principali novità della riforma

Sul tavolo, l’istituzione del Registro nazionale delle armi da fuoco e il ruolo dell’intelligence criminale per valutare le licenze. Si vuole inoltre limitare il numero di armi da fuoco che un singolo individuo può detenere, le licenze per armi da fuoco a tempo indeterminato e i tipi di armi legali. Una delle condizioni per ottenere una licenza sarà possedere la cittadinanza australiana.

Come priorità immediata, l’esecutivo inizierà a lavorare su possibili ulteriori restrizioni doganali sulle importazioni di armi da fuoco e di altri tipi di armi, tra cui la stampa 3D, le nuove tecnologie e le attrezzature per armi da fuoco che possono contenere grandi quantità di munizioni.

Le notizie dagli ospedali e la triste sorte della piccola Matilda

Sono 27 i ricoverati negli ospedali di Sydney. Sei sono in condizioni critiche, sei in condizioni critiche ma stabili e 13 sono in condizioni stabili. In precedenza il premier del Nuovo Galles del Sud, Chris Minn, aveva parlato di 38 persone in ospedale.

Identificata la bambina che ha perso la vita nella sparatoria di massa: aveva 10 anni. Sui social media la zia l’ha ricordata dicendo che si chiamava Matilda. Stava festeggiando insieme alla famiglia ed è deceduta in ospedale per le ferite riportate.

Grande tensione in Australia

Sgomento, ma anche rabbia, con gesti che rischiano di alimentare il clima di tensione che si è creato. Secondo quanto riportato dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, intorno alle 6 del mattino sono stati segnalati resti di animali abbandonati all’ingresso di un cimitero musulmano in Richardson Rd, Narellan. “Sul posto sono intervenuti gli agenti del Camden Police Area Command, che hanno trovato diverse teste di maiale”, si legge in un comunicato della polizia che “ha immediatamente avviato un’indagine sull’incidente”.