Cronaca

Sparatoria Louisiana: 8 bambini uccisi

Una lite domestica tra le mura di diverse abitazioni all'alba, un accanimento dei colpi d'arma da fuoco verso i minori delle famiglie coinvolte

di Giorgio Brescia - 19 Aprile 2026

Una domenica di sangue sconvolge gli Stati Uniti: una sparatoria di massa avvenuta all’alba di oggi a Shreveport, in Louisiana, ha provocato la morte di 8 bambini. Le autorità locali parlano di una tragedia senza precedenti legata a una violenta lite domestica che si è consumata tra le mura di diverse abitazioni.

Lite domestica: 8 bambini uccisi

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal Capo della Polizia Wayne Smith, il killer avrebbe colpito poco dopo le 6:00 del mattino. Il bilancio è straziante: le vittime sono tutti minori, con un’età che varia dal solo anno di vita fino ai 14 anni. In totale, i colpi esplosi hanno raggiunto dieci persone, lasciando sul campo otto piccoli senza vita e due feriti gravi.

Un massacro tra le mura di casa: cosa è accaduto in Louisiana

La polizia di Shreveport ha confermato che l’attacco non è stato un atto di violenza casuale o terroristica, ma l’esito di una “domestic disturbance”. Il sospettato avrebbe colpito in più punti, rendendo la dinamica ancora più complessa per gli inquirenti che ora cercano di capire cosa abbia scatenato una furia omicida così cieca verso i bambini.

Le reazioni e le indagini in corso

Il governatore della Louisiana e le autorità cittadine hanno espresso profondo cordoglio. “Non ci sono parole per descrivere il dolore di una comunità che perde otto figli in un solo mattino”, ha dichiarato un portavoce locale.

Mentre le indagini proseguono a ritmo serrato per assicurare che ogni dettaglio venga chiarito, l’America si interroga nuovamente sulla sicurezza domestica e sulla diffusione delle armi da fuoco, in un giorno che resterà impresso come una delle pagine più nere della storia recente dello Stato.