Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Anthony Hardy: la scia criminale del “Camden Ripper”

di Francesca Petrosillo - 19 Aprile 2026

Anthony John Hardy è stato un criminale britannico noto per i suoi efferati delitti, che gli hanno valso il soprannome di “Camden Ripper”. È nato il 31 maggio 1951 a Burton upon Trent e, durante i primi anni della sua vita, ha mostrato caratteristiche che non lasciavano presagire il suo futuro. Ha studiato ingegneria presso l’Imperial College di Londra, dove ha conseguito la laurea e successivamente ha intrapreso una carriera lavorativa stabile, riuscendo anche a costruire una famiglia.

Dal divorzio alla malattia mentale: la deriva di Hardy

Nel corso degli anni Ottanta, tuttavia, la sua vita ha iniziato a deteriorarsi. Nel 1982 è stato arrestato in Tasmania con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie, anche se il procedimento non ha portato a una condanna definitiva. Poco tempo dopo, il matrimonio è terminato con un divorzio nel 1986, evento che ha segnato profondamente il suo equilibrio personale. Da quel momento, Hardy ha iniziato a manifestare problemi psicologici sempre più evidenti. Negli anni successivi ha vissuto una condizione di crescente instabilità. È stato ricoverato più volte in strutture psichiatriche e gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare, accompagnato da depressione e abuso di alcol, periodi di forte disagio mentale, durante i quali ha avuto difficoltà a mantenere una vita regolare e stabile.

I delitti del Camden Ripper: tre vittime e tre ergastoli

Ha anche accumulato piccoli precedenti penali e ha attirato l’attenzione delle autorità per comportamenti violenti e disturbanti. Tra il 2000 e il 2002 ha commesso i crimini che lo hanno reso tristemente noto. Ha ucciso almeno tre donne, tutte in condizioni di vulnerabilità, e ha successivamente mutilato i loro corpi, occultandone i resti in sacchi della spazzatura. Le modalità particolarmente brutali dei delitti hanno contribuito a suscitare un forte senso di orrore nell’opinione pubblica e nei media. Dopo un’indagine approfondita, è stato arrestato il 2 gennaio 2003. Nel novembre dello stesso anno ha ammesso la propria responsabilità per gli omicidi ed è stato condannato a tre ergastoli.

Le autorità hanno ipotizzato un suo possibile coinvolgimento in altri casi irrisolti, anche se non sono emerse prove definitive. Il processo ha sollevato numerose polemiche, soprattutto riguardo alla gestione dei suoi precedenti problemi psichiatrici e alla possibilità che i crimini potessero essere prevenuti. Hardy ha trascorso il resto della sua vita in carcere. È morto nel novembre 2020, ponendo fine a una vicenda che ha lasciato un segno profondo nella cronaca nera britannica. Il suo caso ha evidenziato le difficoltà nel bilanciare interventi sanitari e sicurezza pubblica, mostrando i limiti dei sistemi di assistenza e controllo nei confronti di individui con gravi disturbi mentali.

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