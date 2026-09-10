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Autismo, Italia e Stati Uniti insieme per nuovi modelli di inclusione / Video

di Italpress - 10 Settembre 2026

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per migliorare qualità della vita, autonomia e inclusione delle persone con autismo. È l’obiettivo del seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo”, ospitato nella sede dell’Italian Trade Agency a New York.

L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli insieme a The Center for Discovery, nasce dal Memorandum d’intesa firmato lo scorso febbraio e punta a mettere in comune alcune delle migliori esperienze italiane e americane.

Ad aprire l’incontro sono intervenuti anche la Trade Commissioner dell’ICE a New York Erica Di Giovancarlo e il Console Generale d’Italia Giuseppe Pastorelli.

Al centro dei lavori, salute e corretta alimentazione, gestione delle problematiche comportamentali complesse, autonomia e inclusione lavorativa.

“Abbiamo in questi anni lavorato insieme al The Center of Discovery sul tema dell’autismo – ha spiegato Locatelli -. Questo convegno e anche quello che si è svolto in Italia vogliono essere un punto di incontro, di approfondimento e di scambio di buone pratiche. Sono convinta che dobbiamo lavorare insieme per mettere a frutto il percorso importante che il The Center of Discovery ha fatto in questi anni e anche quello che l’Italia sta facendo”.

