Dai cartoni al cinema, un film interattivo per Talking Tom

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Dal 17 settembre negli UCI, UniCi e The Space

di Askanews - 10 Settembre 2026

Milano, 10 set. (askanews) – I protagonisti dei cartoni animati di Talking Tom arrivano sul grande schermo in Italia con “Talking Tom Heroes: Super Amici – Al cinema”, un nuovo speciale cinematografico interattivo di 60 minuti in arrivo nelle catene UCI Cinemas, UniCi e The Space.

A partire dal 17 settembre la serie animata in onda su Cartoonito reimmagina Talking Tom e i suoi amici come supereroi full-time dotati di poteri straordinari. Il film celebra l’amicizia e la capacità di credere in se stessi, per invitare i bambini ad abbracciare i propri punti di forza, a imparare dagli errori e ad affrontare le nuove sfide con sicurezza.

L’evento poi vorrebbe presentare il potere del gioco al cinema, offrendo ai bambini la possibilità di vivere i personaggi e le storie attraverso momenti interattivi integrati, per portare il gioco e l’immaginazione anche a casa: è stata infatti lanciata anche una linea di giocattoli dedicati.