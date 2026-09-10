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Centrodestra, La Russa “Può vincere anche senza Vannacci”

di Italpress - 10 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra può vincere anche senza Vannacci? “Certo che può vincere, basta che gli elettori lo votino, è sempre il voto degli elettori e non sono le parole o i proclami. Se qualcuno indebolisce troppo il centrodestra, il rischio che la sinistra vince c’è, ma se l’indebolimento sarà limitato il centrodestra, che è la maggioranza del sentimento popolare, vincerà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “Dritto e Rovescio” su Rete4. Su un’eventuale voto anticipato a gennaio “non lo decido io, ma non ho nessun segnale in questa direzione, anzi, ho segnali in tutt’altra direzione”, dopo che il governo ha conseguito il record di longevità “intendeandare avanti. Poi ci aspetta la legge di bilancio, ci sono coseimportanti da fare, è necessario che il governo continui. Credoche andrà avanti”.(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –