Economia

Auto cinesi: il sì degli italiani, ma le vendite sono ancora contenute

Oltre il 73% di intervistati da Areté disposti ad acquistare una vettura fabbricata nel Paese del Dragone

di Angelo Vitale - 10 Febbraio 2026

Secondo una nuova instant survey Areté, oltre 7 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare auto cinesi, con forte interesse per Suv e crossover ibridi sotto i 30mila euro.

Lo studio rileva un sentiment positivo crescente sulla qualità percepita e la fiducia nel post-vendita.

I dati ufficiali indicano una crescita concreta delle immatricolazioni di modelli cinesi, anche se la loro quota è ancora inferiore alla percezione dichiarata dai consumatori.

Indagine su sentiment degli italiani: cosa dicono i numeri dell’Areté

Una instant survey condotta da Areté afferma che il 73 % degli italiani si dichiara disposto ad acquistare un’auto cinese, in crescita rispetto al 68 % di ottobre 2024.

Secondo l’indagine, non è più solo il prezzo ad attirare, ma anche percezione di affidabilità, dotazioni tecnologiche e qualità complessiva del prodotto, indicati dal 51 % degli intervistati. Il profilo tipico dell’interesse è orientato a Suv e crossover (47 %) e al segmento ibrido (50 %) con un budget massimo di circa 30mila euro.

Tuttavia, lo studio segnala anche qualche riserva: circa il 28 % degli intervistati è ancora dubbioso sulla qualità dei materiali, e un uguale 28 % teme che servizi di post-vendita e assistenza non siano ancora all’altezza. Nonostante questo, oltre il 60% considera che tali servizi possano competere con quelli europei.

Le vendite reali in Italia: crescono, ma sono ancora contenute

I dati ufficiali sulle immatricolazioni reali in Italia confermano una crescita significativa dei modelli cinesi, ma non ancora allineata alle percentuali di fiducia dichiarate dagli italiani. Le rilevazioni ministeriali e di mercato indicano che nel 2025 i brand cinesi hanno raggiunto circa l’8,4 % della quota di mercato totale, con circa 128mila e 600 veicoli immatricolati nel corso dell’anno, quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

Leggi anche Auto cinesi in Italia, la “tempesta perfetta”

In particolare, marche come Byd hanno registrato una crescita elevata delle vendite, con un aumento di unità vendute otto volte superiore rispetto al 2024 e quasi 24mila veicoli nel 2025, grazie anche a un’espansione della rete vendita e modelli hybrid/elettrici.

Nel primo mese di questo 2026, i dati del mercato auto italiano mostrano un andamento complessivo positivo con vendite in aumento del 6,2 % e modelli cinesi come Bid e Chery che continuano a registrare importanti tassi di crescita percentuale, pur su volumi numerici che restano inferiori ai brand tradizionali.