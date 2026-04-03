Torino

Piero Chiambretti: “Finché la barca va”

di Redazione - 3 Aprile 2026

Chiambretti: sarà la sua arguta, dissacrante ironia a risuonare nel “Villaggio Narrante” in “Fontanafredda” della “Fondazione E. di Mirafiore”

Aperte le iscrizioni per la “Passeggiata Resistente” nel “Bosco dei Pensieri”

Serralunga d’Alba (Cuneo)

La nazional-popolare Orietta (parlo della Berti) se lo cinguettava – quell’arcinoto motivetto “Finché la barca va” – con dolci e armoniosi gorgheggi. “Pierino La Peste”, invece “sbotterà”, come suo solito, a tutto gas. Parlo, è ovvio, del Piero Chiambretti, del nostro torinesissimo (pur se nato ad Aosta, tralascio l’anno che anche per lui l’età comincia a farsi argomento “delicatino”) e “torinista” d’incrollabile fede granata, con l’anima in sede fissa alla mai tradita “Curva Maratona”. Sarà proprio lui, infatti con l’incontro, a tutto campo, dal titolo “oriettabertiano” di “Finché la barca va” (ma anche titolo di una sua fortunata trasmissione televisiva, 2025, su Rai3), il prossimo ospite del “Laboratorio di Resistenza Permanente” (XVI edizione, nel segno della “#PARTECIPAZIONE”) organizzato dalla Farinettiana “Fondazione E. di Mirafiore” di Serralunga d’Alba (Cuneo). Me lo vedo già. Istrionico, travolgente, imprevedibile e la battuta svicia svicia, generoso elargitore di ricordi, aneddoti e riflessioni che guardano al passato, ma soprattutto al presente e all’ancora lungo (glielo auguriamo tutto) futuro; eccolo muoversi nel “Villaggio Narrante” in Fontanafredda o nel “Bosco dei pensieri”, non, per dirla in lingua subalpina, Coma na barca ‘nt el bòsch (Come una barca nel fitto del bosco), ma Coma na barca ch’a va via dlisà (Come una barca che scivola liscia) fra le lievi onde di un mare pacifico e amico. E allora mettiamoci in barca con lui. Lasciamoci trasportare, lui ovviamente ai remi!

Cosa aspettarci dalla serata chiambrettiana? Autore e conduttore di format Tv “che hanno ridefinito il concetto di intrattenimento televisivo, sull’onda di un’ironia tagliente e visionaria creatrice di una cifra stilistica inconfondibile”, sicuramente Pierino non scenderà dall’alto con quelle grandi “ali d’angelo” che lo portarono nel 1997 sul palco del Festival sanremese (cui partecipò più volte) al fianco di Mike Bongiorno e Valeria Marini – se ben ricordo – ma non mancherà di regalare al pubblico una carrellata di ricordi che porteranno tutti, felicemente, indietro nei tempi, su su fino ai giorni nostri. Dalle prime Tv e radio private torinesi al Cabaret fino al talentuoso e lungo passaggio in Rai (da “Forte Fortissimo” al magico “Divano in piazza” fino a “Cartolina” nelle vesti di un portalettere che arriva perfino a interloquire, faccia tosta!, con Giulio Andreotti) e al passaggio al “Biscione” (con “Striscia la notizia” in coppia con la Hunziker, al “Chiambretti Supermarket” al fianco di Cristiano Malgioglio e a “La Repubblica delle donne”, solo per far menzione di alcuni programmi) per poi tornare in Rai, terzo Canale, e prendere parte alle due edizioni di “Rischiatutto 70” con Carlo Conti, a due edizioni di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” e, per l’appunto, a “Finché la barca va”, programma di interviste ed approfondimenti condotto, nel 2025, navigando niente meno che sul Tevere.

Alla Farinettiana “Fondazione” di Fontanafredda sarà dunque un diluvio di ricordi, ma anche, certamente, di riflessioni sul presente. E di attese sul futuro. Dalla sua, una carriera condotta non solo all’interno del mondo televisivo, ma caratterizzata da tante altre sfaccettature e perfino, lo sappiamo bene, nel campo da anni del mondo imprenditoriale, quello della Ristorazione, attraverso la società “Food &Company”. Al riparo di un largo ombrello a difesa, fra ineludibili alti e bassi, di un meritato successo. Il merito? “A 18 anni – ebbe a rispondere in un’intervista il buon Pierino – ho cominciato a lavorare nel Cabaret e ho capito che la mia statura poteva diventare un punto di forza. Non mi misuro, penso di essere un metro e sessanta e … mai usato scarpe rialzate. Non mi piace imbrogliare. Mi danno l’idea di volere e non potere” . Grande, unico Pierino!

Attenzione!

Dalla “Fondazione E. di Mirafiore” avvertono anche che sabato 25 aprile, a partire dalle 10, si svolgerà la consueta “Passeggiata Resistente” nel “Bosco dei Pensieri”. L’appuntamento è presso il nuovo “Bar Fontana by Ugo Alciati”, situato sotto i portici della “Bottega del Vino”, da cui partiranno i tre gruppi di lettura con Oscar Farinetti, Antonio Armano e Paola Farinetti. Al termine della passeggiata, un momento di raccoglimento per ricordare i partigiani caduti della “XXI^ Brigata Matteotti” e per intonare i canti della Resistenza con Filippo Bessone, ex frontman del gruppo “Trelilu” e la fisarmonica del maestro Walter Porro. In caso di maltempo, la passeggiata si svolgerà nelle “Cantine Storiche” di Fontanafredda. La partecipazione è libera, ma è gradita la prenotazione.

“Fondazione E. di Mirafiore”,Villaggio Narrante in Fontanafredda, via Alba 15, Serralunga d’Alba (Cuneo); tel. 0173/626424 o 377/0969923 o www.fondazionemirafiore.it

Gianni Milani

Nelle foto: Piero Chiambretti e Oscar Farinetti

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