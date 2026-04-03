Economia

Per Pasqua gli italiani scelgono il viaggio in treno

I numeri snocciolati da Fs: ecco quanti saranno i passeggeri nelle vacanze pasquali

di Pietro Pertosa - 3 Aprile 2026

Sono circa 28 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia, ha, per questa ragione, messo in campo tutti gli sforzi utili a garantire quella che viene definita come “un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità”.

A Pasqua si viaggia in treno

Innanzitutto ci saranno più collegamenti. A cominciare dall’Alta Velocità. “Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, sono attivi in alcune giornate sette Frecciarossa di Trenitalia in più che viaggeranno tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili. Inoltre, fra Milano e la Calabria e fra Milano e la Puglia saranno disponibili in alcuni giorni Frecciarossa notturni”, fanno sapere dal gruppo Fs. Che, però, punta pure sulle altre soluzioni per garantire la mobilità per chi sceglierà il treno per spostarsi a Pasqua.

Regionali e treni turistici

“Con i treni del Regionale è possibile raggiungere 1.700 località italiane, fra città d’arte, borghi e luoghi di montagna e di mare”, spiegano da Fs. Sono inoltre attive due corse del Sicilia Express di FS Treni Turistici Italiani per permettere ai residenti in Sicilia di rientrare nei luoghi d’origine per le festività pasquali. Alcune misure e scelte, poi, resteranno in vigore per diverse settimane ancora. “Da oggi al 2 giugno saranno disponibili 24mila posti aggiuntivi sui treni InterCity e InterCity Notte. Bene anche gli EuroCity da e per la Svizzera, con un incremento dei collegamenti tra Milano e Zurigo e Basilea. Anche Busitalia rafforza la propria offerta con corse verso aeroporti, mete culturali e località naturalistiche”.

Quali sono i collegamenti più gettonati

A trainare le prenotazioni per i ponti primaverili sono le città del Sud, in particolare: Bari, Foggia, Lecce e Brindisi in Puglia; Lamezia Terme e Villa San Giovanni in Calabria e Salerno in Campania. Per le medie e lunghe percorrenze prevalgono le mete di mare dell’Adriatico, come Termoli e San Benedetto del Tronto, mentre sul versante tirrenico La Spezia è la città più gettonata. Grande, tra chi viaggerà in treno per Pasqua, anche l’interesse per i collegamenti internazionali verso Zurigo e la tratta Milano-Parigi in Frecciarossa.