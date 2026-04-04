Economia

Dalla guerra in Iran all’allarme carburante in Ue. E’ rischio razionamento

di Giuseppe Ariola - 4 Aprile 2026

La crisi energetica entra in una fase ancora più delicata. E’ allarme carburante e in tutta Europa non si parla più soltanto di rincari in bolletta o di oscillazioni del prezzo del petrolio. Sul tavolo, ora, c’è anche l’ipotesi del razionamento. Uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava remoto e che oggi viene evocato apertamente nei palazzi europei. A rilanciare l’allarme è stata la Commissione europea, mentre da Bruxelles si moltiplicano le valutazioni sugli effetti a medio e lungo termine del conflitto che coinvolge l’Iran e l’area del Golfo. Il nodo principale riguarda la tenuta delle forniture energetiche e, soprattutto, la disponibilità di prodotti strategici come diesel e cherosene, fondamentali per trasporti, logistica e traffico aereo. Il punto più critico è che la crisi potrebbe non esaurirsi con la fine delle ostilità. Secondo le valutazioni emerse nelle ultime ore, l’impatto rischia di essere strutturale e duraturo, con conseguenze che potrebbero protrarsi ben oltre l’emergenza militare. A preoccupare è in particolare la combinazione tra i danni alle infrastrutture energetiche del Golfo e l’instabilità nello Stretto di Hormuz, passaggio chiave per i flussi globali di petrolio e derivati.

Timori per i voli e la mobilità su strada

Tra i settori più esposti c’è quello dell’aviazione. Le scorte di carburante per jet potrebbero ridursi sensibilmente in diversi Paesi europei nel giro di pochi mesi. Le stime circolate in ambito specializzato indicano una possibile vulnerabilità crescente per Stati come Portogallo, Ungheria, Danimarca, Italia, Germania, Francia e Irlanda, mentre la Polonia viene considerata un caso a parte grazie a una maggiore autosufficienza. Se il quadro dovesse peggiorare, il primo effetto concreto potrebbe essere una riduzione dei voli, con ripercussioni immediate su turismo, viaggi d’affari e trasporto merci. Anche la mobilità su strada resta osservata speciale. Il diesel, infatti, è essenziale non solo per auto e mezzi privati, ma soprattutto per camion, autobus e catene di distribuzione. Un’eventuale carenza metterebbe sotto pressione l’intero sistema economico europeo, dai rifornimenti nei supermercati ai costi del trasporto industriale.

Il rischio di un allarme carburante in Europa

Per questo l’Unione europea sta valutando contromisure urgenti. Sul tavolo ci sono un possibile vertice straordinario dei 27 sull’energia e un nuovo ricorso alle riserve strategiche di petrolio, dopo il primo intervento autorizzato nelle fasi iniziali della crisi. L’obiettivo è contenere l’impatto sui mercati e garantire continuità negli approvvigionamenti. Al momento Bruxelles non ritiene imminente un blocco totale delle forniture. Tuttavia, il messaggio che arriva dalle istituzioni è chiaro: la sicurezza energetica europea non può più essere data per scontata. E mentre la guerra continua a produrre effetti a catena, famiglie, imprese e trasporti si preparano a convivere con una fase prolungata di instabilità.