“Avengers: Doomsday”, rilasciato il trailer: ecco il Dottor Destino

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Il nuovo film dei super-eroi arriva il 16 dicembre

di Askanews - 20 Luglio 2026

Roma, 20 lug. (askanews) – Mancano diversi mesi ma cresce l’attesa intorno al nuovo film Marvel Studios “Avengers: Doomsday”, di cui è stato appena diffuso il trailer online e già sale la curiosità dei fan visto che per la prima volta viene appare Victor Von Doom, il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.

Il film, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il 16 dicembre, è diretto da Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz.

Il supercast comprende tanti dei super-eroi più famosi: oltre a Downey Jr., qui non nelle vesti di Iron Man, tornano gli “Avengers”, i “Fantastici Quattro”, i personaggi dell’universo degli “X-Men” e di “Thunderbolts”. Tra i protagonisti, Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena e Tenoch Huerta Mejia.

In “Avengers: Doomsday”, gli amati eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione letale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti.