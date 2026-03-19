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Azzurri “stupida sfortuna”: Tonali e Zaccagni ko, chi ci porta al Mondiale?

La Nazionale "perde pezzi" alla soglia del playoff contro l'Irlanda del Nord a Bergamo

di Dave Hill Cirio - 19 Marzo 2026

Azzurri a rischio, la Nazionale italiana trema: gli infortuni di Sandro Tonali e Mattia Zaccagni finiti ko arrivano nel momento peggiore possibile. E alimentano dubbi e tensioni. Il Guerin Sportivo titola la sua copertina dedicata a Ringhio Gattuso così: “Portaci al Mondiale”. Ma cosa è successo davvero, e cosa rischia l’Italia?

Cos’è successo a Tonali e Zaccagni

Il caso più delicato riguarda Sandro Tonali. Il centrocampista ha accusato un problema alla coscia sinistra durante il match Barcellona- Newcastle: l’uscita dal campo dopo 10′ dall’inizio della ripresa.

Le prime notizie parlano di un infortunio che mette a rischio la sua presenza per i playoff mondiali della Nazionale italiana, in programma a breve. L’uscita dal campo zoppicando fa temere uno stop di almeno qualche settimana.

Situazione preoccupante anche per Zaccagni, fermato da un infortunio alla coscia destra. Il laziale ha riportato una lesione muscolare di media entità. Il fatto, durante la partita di campionato contro il Milan vinta dalla Lazio per 1-0. La lesione ha interessato il vasto mediale e il vasto intermedio della coscia destra. Gli accertamenti strumentali effettuati ieri hanno confermato una lesione muscolare post-traumatica.

Con Tonali e Zaccagni ko, abbastanza per far scattare l’allarme nello staff medico azzurro.

Cosa si prevede, le reazioni

Le sensazioni non sono di ottimismo. Tonali potrebbe saltare gli impegni imminenti, anche per Zaccagni incerto il recupero. Bocche cucite, per ora, in Casa Italia dove il mood imperante finora ha evidenziato una piena condivisione del spirito battagliero (e pragmatico) di Gennaro Gattuso.

Ma i tifosi sono in forte fibrillazione. In molti esprimono apprensione per la Nazionale a ridosso dei playoff, alla soglia di Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo a Bergamo. “Maledizione Italia”, “Piove sul bagnato“, “Allarme azzurro” e “Gattuso perde i pezzi“, i commenti più accesi spinti pure a temere l’impatto di quanto accaduto sul centrocampo e sull’attacco degli azzurri.