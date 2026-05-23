Lo spettacolare ammaraggio del gigantesco razzo V-3 di Space-X

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Con violenta esplosione nell’oceano; l’impresa di Musk soddisfatta

di Askanews - 23 Maggio 2026

Roma, 23 mag. (askanews) – Il razzo spaziale Starship V-3 di SpaceX, il più grande del mondo, è ammarato venerdì nell’Oceano Indiano dopo che l’azienda ha effettuato un volo di prova dell’ultima versione dell’enorme missile. Il viaggio non è stato privo di qualche intoppo, ma i dipendenti di SpaceX ripresi in diretta streaming hanno esultato di gioia al termine del volo di prova, che arriva mentre l’azienda si prepara a un’offerta pubblica iniziale potenzialmente da record.