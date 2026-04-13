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Biagio Antonacci torna con il suo nuovo singolo “You & Me”

di Italpress - 13 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sarà disponibile da venerdì 17 aprile, in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica, “You & Me”, il nuovo singolo inedito di Biagio Antonacci.

Il brano, primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album di Antonacci, è un vero e proprio dialogo tra sé e gli altri, come l’artista Biagio: “Questa canzone è un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità, la ricerca di uno spazio da potersi ritagliare per amarsi davvero senza rinunciare a tutto il resto mentre la vita scorre, con la sua quotidianità a volte troppo stretta”.

“You & Me” entrerà di diritto nella scaletta di Unplugged. Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi in 4 straordinarie arene per 40 concerti.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).