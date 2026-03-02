Italpress Notizie Spettacoli

Bob Sinclair torna con la sua versione della hit anni 80 “I Can’t Wait”

di Italpress - 2 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Bob Sinclar torna in consolle con uno dei brani più rappresentativi degli anni Ottanta, “I Can’t Wait” dei Nu Shooz, hit pop dance che scalò le classifiche di tutto il mondo. La nuova versione è disponibile da oggi su tutte le piattaforme e store digitali. “I Can’t Wait” rinasce oggi grazie alla produzione del celebre dj e alla voce di Kiesza, cantautrice canadese diventata popolare a livello globale con la hit “Hideaway”. Sinclar ha voluto riaccendere le sensazioni dell’era dance prima della tempesta dei social media, creando un ponte tra le epoche: l’emozione degli anni Ottanta, il ritmo degli anni duemila, e l’attitudine contemporanea. “Riproporre ‘I Can’t Wait’ nel 2026 è come riaprire una capsula del tempo, ma con un nuovo fuoco dentro. È un ponte tra le epoche. Il brano ha quell’energia che ti fa muovere senza pensare. C’è quel ritmo disco, quel calore analogico, quel loop che non ti lascia mai andare – racconta Sinclar – E poi è arrivata Kiesza, straordinaria cantante che gli ha dato quelle vibrazioni alla Madonna anni ’80. È come se fossero luci al neon disegnate dal gruppo Memphis. È nostalgico, ma non è rétro, è vivo. Non vedo l’ora che la gente lo senta sulla pista da ballo”.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).