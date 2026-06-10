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Il “Premio Margutta” per l’edizione 2026 omaggia il mecenate Emmanuele Emanuele

di Italpress - 10 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 12 Giugno, alle ore 20:30 in Via Margutta, verrà conferito il “Premio Margutta”, ideato da Giovanni Morabito e giunto alla sua XXV edizione. Presidente Onorario del Premio Margutta il regista Gabriele Salvatores. ModArt e Premio Margutta 2026 è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte. In occasione del quarto di secolo della manifestazione, il Premio viene istituito per la prima volta in omaggio alla memoria del Professor Emmanuele F.M. Emanuele, illustre mecenate recentemente scomparso. Già insignito del riconoscimento per la sezione “Arte” nel 2020, il Professor Emanuele, si legge, “ha incarnato i valori più alti della cultura come motore unificante e universale, facendone di sovente strumento privilegiato della sua instancabile attività filantropica, e nel contempo promuovendo con convinzione nel corso degli anni l’iconica Via Margutta quale palcoscenico romano privilegiato per artisti e intellettuali”.

Il Premio Margutta, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, rappresentato da una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò, sarà consegnato per il 2026: sezione Cinema a Sarah Felberbaum, sezione Cinema a Ricky Memphis, sezione Scenografia a Dante Ferretti, sezione Musica a Tosca, sezione Moda a Adriana Dama, sezione Arte a Emanuela Bruni (Presidente del MAXXI), sezione Giornalismo a Laura Pertici, sezione Comicità a Gabriele Cirilli, sezione Musica a Piotta. Una delle novità più significative ed emozionanti di questa XXV^ edizione è l’introduzione, per la prima volta nella storia del Premio, della nuova sezione “Solidarietà”. Per l’occasione, il prestigioso riconoscimento verrà conferito alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dalla Professoressa Alessandra Taccone.

La Fondazione, si legge nella nota, “rappresenta un’autentica eccellenza e un punto di riferimento imprescindibile nel campo dell’inclusione, del sostegno sociale e dell’aiuto ai meno fortunati, grazie al suo costante impegno sul territorio nazionale, nel bacino del Mediterraneo e oltre. Fin dalla sua istituzione, infatti, la Fondazione Terzo Pilastro si è costantemente distinta nell’offrire sostegno concreto alle categorie più fragili, coniugando la ricerca scientifica, la sanità e l’assistenza umanitaria ai valori universali della mutualità e della promozione sociale, anche nei campi dell’istruzione, dell’arte e della cultura”. La serata sarà condotta dalla presentatrice, autrice e fashion reporter Valeria Oppenheimer.

– foto ufficio stampa Fondazione Terzo Pilastro –

(ITALPRESS).