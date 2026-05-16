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Bolelli-Vavassori approdano in finale nel doppio agli Internazionali

di Italpress - 16 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026. L’emiliano ed il piemontese, teste di serie numero 7, domano in semifinale al terzo set la formazione composta dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, prendendosi un posto nell’atto conclusivo di domani. 7-6(9) 3-6 10-6, in due ore e tre minuti di gioco, il punteggio in favore degli azzurri, che si giocheranno il titolo con la seconda coppia favorita del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, già campioni a Roma nel 2024. Una coppia italiana al maschile non disputava una finale agli Internazionali da Pietrangeli-Sirola nel 1963.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).