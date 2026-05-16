Torino

Infermiere aggredito in ospedale, arrestato un 69enne

di Redazione - 16 Maggio 2026

La Polizia di Stato ha arrestato a Rivoli un cittadino italiano di 69 anni per lesioni nei confronti di un operatore soci sanitario del pronto dell’ospedale di Rivoli.

Negli scorsi giorni, la Volante del Commissariato di P.S. Rivoli è intervenuta presso un esercizio commerciale in via Susa, a seguito della segnalazione della presenza di un uomo in stato confusionale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento del personale sanitario che lo ha accompagnato in ospedale per pronta assistenza.

Poco dopo, però, gli operatori delle Volanti sono stati inviati dalla centrale operativa all’ospedale di Rivoli, per un’aggressione ai danni di una signora. Giunti sul posto, hanno accertato che si trattava del medesimo uomo trasportato dall’ambulanza poco prima, il quale arrivato al nosocomio aveva rifiutato di sottoporsi alle analisi e, tentando di allontanarsi, aveva anche aggredito un’anziana donna che si trovava sulla rampa d’accesso al pronto soccorso, facendola cadere a terra.

Nella circostanza, due operatori sociosanitari erano intervenuti per fermare il soggetto e soccorrere la signora: uno di questi era stato colpito con un calcio dal sessantanovenne, riportando lesioni giudicate guaribili in 4 giorni.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti dell’operatore sociosanitario e denunciato altresì per l’aggressione alla donna.

ilTorinese.it