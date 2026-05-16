Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Italpress Top News

Mattarella chiama il Sindaco di Modena ed esprime vicinanza a città

di Italpress -

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città dopo i fatti di questo pomeriggio, quando un uomo ha investito ad alta velocità un gruppo di pedoni, causando sette feriti. Il Capo dello Stato ha chiesto al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E’ quanto si apprende da fonti del Quirinale.– foto archivio ufficio stampa Quirinale –(ITALPRESS).

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news