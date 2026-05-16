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Claudio Amendola inaugura a Viterbo la quinta edizione di “Assaggi”

di Italpress - 16 Maggio 2026

VITERBO (ITALPRESS) – Il Salone dell’Enogastronomia Laziale, ospitato nel duecentesco Complesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo, si concluderà lunedì 18 maggio, con la giornata riservata agli operatori F&B.Al taglio del nastro della V edizione di Assaggi sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, il segretario generale della Camera Francesco Monzillo, molti rappresentanti delle istituzioni, presente Sandro Pappalardo, presidente ENAV e il celebre attore Claudio Amendola.“Questo progetto, fortemente voluto dalla Camera, è dedicato a esaltare il lavoro delle aziende della Tuscia e del Lazio che, attraverso passione, esperienza e tradizione, custodiscono e tramandano l’eccellenza enogastronomica del territorio”, ha dichiarato in apertura il presidente della Camera di Commercio Rieti Viterbo, Domenico Merlani.Il Presidente Sandro Pappalardo ha dichiarato di riconoscere “il grande valore dei produttori laziali che sono sempre più portabandiera delle eccellenze regionali nel mondo”.– foto ufficio stampa di Enav –(ITALPRESS).