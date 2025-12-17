Esteri

Boston, professore del Mit ucciso a colpi d’arma da fuoco in casa

Nuno F. G. Loureiro, 47 anni, era uno scienziato di origine portoghese da tempo nella prestigiosa università

di Claudia Mari - 17 Dicembre 2025

Un professore del Massachusetts Institute of Technology (Mit) è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco all’interno della propria abitazione nei pressi di Boston. A perdere la vita è stato Nuno F. G. Loureiro, 47 anni, scienziato di origine portoghese e figura di primo piano nel campo della fisica dei plasmi e della fusione nucleare. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e rilanciata dai media statunitensi.

Ucciso professore Mit: l’aggressione e le indagini

L’aggressione è avvenuta nella serata di lunedì nella casa della vittima, situata a Brookline, un sobborgo residenziale considerato tra i più eleganti e tranquilli dell’area metropolitana di Boston. Secondo quanto comunicato dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Norfolk, Loureiro è stato trovato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco. I soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali: il decesso è stato dichiarato nella giornata di martedì.

Le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali sospetti né sulla possibile dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti alla sparatoria e per chiarire se si tratti di un’aggressione mirata o di un episodio legato ad altre circostanze. La comunità locale è sotto shock per un fatto di sangue avvenuto in un’area ritenuta particolarmente sicura.

Il cordoglio del Mit

Il MIT ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del professore, ricordandone il profilo accademico e umano. Loureiro era docente nei dipartimenti di Scienze e Ingegneria Nucleare e di Fisica, oltre a ricoprire il ruolo di direttore del Plasma Science and Fusion Center, uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nel settore della fusione energetica. Entrato a far parte della facoltà nel 2016, si era rapidamente distinto per il suo contributo scientifico e per le capacità organizzative.

In una nota ufficiale, la presidente del MIT Sally Kornbluth lo ha definito “uno studioso brillante, un leader apprezzato e un mentore appassionato”. Sottolineando come fosse diventato in breve tempo un punto di riferimento per studenti e colleghi. Nato in Portogallo, Loureiro aveva coltivato sin da bambino il sogno di diventare scienziato, un obiettivo che aveva raggiunto con una carriera internazionale di alto livello. La sua morte improvvisa rappresenta una grave perdita per il mondo accademico e scientifico.