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Byd si conferma nella top 100 della Fortune Global 500 2026

di Italpress - 29 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – BYD si posiziona al 91° posto della Fortune Global 500 2026, confermandosi tra le prime 100 aziende al mondo. Per il Gruppo si tratta del quinto anno consecutivo all’interno della classifica. Nel 2025 BYD ha registrato ricavi per 804 miliardi di RMB, pari a circa 111 miliardi di dollari, e un utile netto di 32,6 miliardi di RMB. Nello stesso periodo, le vendite di veicoli a nuova energia hanno raggiunto 4,6 milioni di unità, confermando BYD come primo produttore mondiale del settore. La crescita è proseguita nel 2026, con oltre 1,8 milioni di veicoli venduti nei primi sei mesi. A luglio, BYD ha inoltre prodotto il suo 17 milionesimo veicolo a nuova energia, un traguardo raggiunto per la prima volta da un costruttore automobilistico a livello globale. Alla base di questi risultati vi è una strategia fortemente orientata all’innovazione. Nel 2025 BYD ha investito 63,4 miliardi di RMB in ricerca e sviluppo, il 17% in più rispetto all’anno precedente. Gli investimenti complessivi in R&D hanno superato i 250 miliardi di RMB, sostenendo lo sviluppo di tecnologie come la Blade Battery di seconda generazione, il sistema FLASH Charging e le più recenti soluzioni di assistenza alla guida.

Parallelamente, BYD continua ad accelerare la propria espansione internazionale. Nel 2025 le vendite al di fuori della Cina hanno superato per la prima volta il milione di unità, con una crescita del 145% su base annua. Nel primo semestre 2026 sono state oltre 780.000. Il Gruppo è oggi presente in 121 Paesi e regioni, con una strategia basata sullo sviluppo di attività produttive e commerciali sempre più integrate nei mercati locali.

Al 30 giugno 2026, i veicoli a nuova energia e le soluzioni energetiche BYD hanno contribuito a una riduzione complessiva delle emissioni di carbonio superiore a 149 miliardi di chilogrammi, equivalente all’effetto di oltre 2,48 miliardi di alberi.

– Foto ufficio stampa Byd –

(ITALPRESS).