Torino

Anziano preso a pugni e rapinato per strada, la nipotina cade a terra

di Redazione - 29 Luglio 2026

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un cittadino marocchino, gravemente indiziato di aver messo a segno una violenta rapina ai danni di un anziano, avvenuta nei giorni scorsi in via Gorresio, nel quartiere Lucento.

L’aggressione si è consumata mentre l’uomo stava passeggiando tenendo per mano la nipotina. All’improvviso il rapinatore lo ha avvicinato e lo ha colpito ripetutamente con pugni al volto e al corpo, riuscendo a strappargli la collana d’oro che portava al collo. L’anziano è caduto violentemente sull’asfalto, trascinando con sé la bambina, che nell’urto ha battuto il viso sul marciapiede. Una scena che ha suscitato forte impressione tra i presenti.

Le indagini, avviate immediatamente dalla Squadra Mobile, hanno preso avvio dalle testimonianze raccolte sul posto e dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli investigatori sono così riusciti a ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e a delineare un quadro indiziario ritenuto grave, preciso e concordante nei confronti del presunto responsabile.

Determinante si è rivelato il lavoro della Sezione Falchi, che in meno di ventiquattro ore ha rintracciato il sospettato mentre percorreva una strada cittadina in sella a un motociclo risultato rubato. Il comportamento dell’uomo e gli elementi investigativi già raccolti hanno convinto gli agenti a fermarlo.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi elementi ritenuti utili alle indagini, tra cui parte dell’abbigliamento compatibile con quello indossato dall’aggressore e ripreso dalle telecamere durante la rapina.

Alla luce dei gravi indizi raccolti, del concreto pericolo di fuga e del rischio di reiterazione di analoghe condotte, anche in considerazione della disponibilità di veicoli rubati e della particolare violenza dimostrata nell’assalto all’anziano, gli investigatori hanno proceduto al fermo del presunto autore.

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