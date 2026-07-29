Simone Forti, l’arte contemporanea sotto forma di corpo e danza

Askanews Video

La leggendaria artista americana è morta a 91 anni

di Askanews - 30 Luglio 2026

Milano, 29 lug. (askanews) – È stata una figura chiave per portare la danza a tutti gli effetti a fare parte dell’arte e ha dato forma a un linguaggio performativo contemporaneo di grande influenza. Simone Forti, artista americana di origine italiana, è morta a 91 anni a Los Angeles, lasciando un’eredità che, come quella per certi versi simile di Joan Jonas, è decisiva per capire che cos’è e come si manifesta l’arte oggi.

Nel 2023 la Biennale Danza di Venezia le ha attribuito il Leone d’oro alla carriera e per l’occasione, si è collegata in video dagli Stati Uniti, e pur da così lontano il momento in cui ha esultato per il premio è stato commovente. “È straordinario vedere il mio lavoro ancora in scena – ha detto parlando anche della retrospettiva che la Biennale le aveva dedicato -. Quello che è servito è stata l’esperienza del corpo, quello che si prova quando si cammina, quando si fanno movimenti normali, quando si sta appesi a una corda, quando si sente di occupare lo spazio con il proprio corpo”.

Forse in queste parole, che rimandano a gesti comuni, alla vita reale di ogni giorno, c’è il senso profondo della lezione perdurante di Simone Forti: la danza contemporanea sta nello spazio della vita, nel gesto ripetibile, nella consapevolezza del corpo e nella riflessione su di esso nello spazio in cui si muove, e non importa se si tratta di un palco da performance o di una strada.

Nelle “Dance Constructions” di Forti e nei corpi dei suoi performer che si incastrano tra loro, oppure affrontano diverse tipologie di ostacolo si può vedere il tempo che scivola attraverso il movimento, ma pure la necessità di un pensiero sociale anche dentro le pratiche artistiche contemporanee.