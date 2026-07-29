Italpress Notizie Spettacoli

Monica Guerritore “Ho finito un ciclo di sei chemio, è andata molto bene. La ricerca ci protegge e cura” / Video

di Italpress - 29 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Era a metà aprile e ad un controllo che faccio periodicamente, uno dei valori era fuori norma. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei”. A raccontarlo, in un video sui social, è Monica Guerritore. “Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici“, aggiunge. “Non era la prima volta che mi trovavo ad avere a che fare con un tumore, ma senza necessità di chemio”.

