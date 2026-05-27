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Changan Automobile annuncia una partnership con la Federazione Portoghese di Calcio

di Italpress - 27 Maggio 2026

LISBONA (PORTOGALLO) (TALPRESS) – Changan Automobile ha annunciato oggi una partnership strategica globale con la Federazione Portoghese di Calcio (FPF), diventando Partner Globale Ufficiale della Nazionale di Calcio del Portogallo. La cerimonia di annuncio si è svolta presso la Cidade do Futebol, il cuore del calcio portoghese, e segna una tappa significativa nell’impegno a lungo termine di Changan sul mercato europeo. L’evento ha visto la partecipazione del top management di Changan e della FPF, insieme a celebri leggende del calcio portoghese. Tra i momenti salienti, la presentazione del video sulla partnership “Sounds Like Changan”, la consegna della DEEPAL S05 Plug-In Hybrid (PHEV) alla dirigenza della FPF e il lancio ufficiale di un long test drive europeo di 1.000 km.

“Questa collaborazione va oltre la sponsorizzazione tradizionale – si legge in una nota -. Riflette un profondo allineamento di valori: resilienza, eccellenza e visione di lungo termine. Sia Changan Automobile che la FPF incarnano la filosofia “Stay in the Game”: mantenere concentrazione, costanza e determinazione di fronte a ogni sfida”. “Nel calcio, restare “in the game” significa impegno totale: in ogni contrasto, in ogni secondo di concentrazione e in ogni passaggio preciso – ha dichiarato Mi Mengdong, Vice President di Changan Automobile -. Per Changan significa investimento continuo, innovazione incessante e costante attenzione verso i nostri utenti. La Nazionale portoghese ha impiegato un secolo a definire la resilienza. Changan ha impiegato 45 anni a dimostrare la solidità di una visione di lungo termine. Non si tratta solo di sponsorizzazione: è autentica sintonia”.

La cerimonia ha visto un simbolico calcio d’inizio da parte dei dirigenti di Changan e di leggendari calciatori portoghesi, segnando ufficialmente l’avvio della partnership.

Al termine della cerimonia, i partecipanti hanno dato il via al long test drive europeo di Changan. Il percorso unirà Lisbona, Madrid e Torino, e permetterà di dimostrare le capacità del modello PHEV di Changan in condizioni reali, su strade e climi diversi, oltre a verificare la sua autonomia di oltre 1.000 km. Conosciuta come “la Squadra delle Quinas” (sullo stemma della squadra figurano i cinque scudetti azzurri – le quinas – dello stemma del Portogallo), la Nazionale di Calcio del Portogallo è una delle squadre più riconosciute del calcio mondiale, con una base di tifosi che supera i 500 milioni di sostenitori in tutto il mondo.

“Questa partnership con Changan Automobile riflette la crescente rilevanza internazionale del calcio portoghese e i valori che definiscono la nostra Federazione: ambizione, innovazione, resilienza ed eccellenza. Siamo orgogliosi di unire le forze con un marchio globale che condivide la nostra visione di lungo termine e il nostro impegno per uno sviluppo continuo, sia in campo che fuori dal campo”, commenta il Dipartimento Commerciale della FPF. Changan Automobile sta accelerando la propria espansione globale nell’ambito del Vast Ocean Plan e, in questa fase, l’Europa rappresenta una priorità strategica. La collaborazione con la FPF sosterrà la pianificazione localizzata dei prodotti e il coinvolgimento del marchio in tutta la regione. Il focus è posto sulla gamma innovativa dei New Energy Vehicles (NEV) di Changan, che comprende Changan Nevo Q05, i modelli Changan Deepal (S05/S07) e i veicoli Avatr premium e intelligenti (il SUV di lusso Avatr 11 e il futuristico Gran Coupé di lusso Avatr 12).

– foto ufficio stampa Changan Automobile –

(ITALPRESS).