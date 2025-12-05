Attualità

Chi è Rob: la vincitrice di X Factor 2025

Il trionfo dell'artista sostenuta da Paola Iezzi: "Grazie a tutti"

di Paolo Diacono - 5 Dicembre 2025

È la cantante Rob la vincitrice dell’edizione di X Factor 2025. L’artista, che faceva parte della scuderia della giudice Paola Iezzi, ha vinto la finale del talent show. Uno spettacolo che si è tenuto in piazza Plebiscito, a Napoli, per il secondo anno di fila. Ha avuto la meglio sugli altri talenti che avevano raggiunto la possibilità di “giocarsela” all’ultimo atto. Si tratta di Delia, PierC e EroCaddeo.

Chi è la vincitrice di X Factor

Rob, 20 anni, è una studentessa siciliana. Arriva a X Factor da Trecastagni, in provincia di Catania. Il suo vero nome è Roberta Scandurra. Nel 2022 aveva già vinto l’edizione del Tour Music Fest aggiudicandosi il titolo di Artist of the year. Un successo che le era valso l’assegnazione di una borsa di studio. Grazie a cui aveva potuto seguire, nel 2023, un workshop di composizione, anzi di “Songwriting” alla Berklee di Boston. Il suo è un repertorio pop-punk. L’inedito che ha presentato a Napoli si chiama “Cento ragazze” e racconta la fine di un amore.

“Grazie a tutti”

La vincitrice di X Factor ha voluto ringraziare chi l’ha votata consegnandole la vittoria. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato: vi amo tutti”. Un tributo, doveroso, alla giudice che ha creduto in lei fin dall’inizio: “Ringrazio tantissimo Paola che è stata fantastica, non potevo immaginare persona migliore di te al mio fianco”. E infine un pensiero ai familiari e agli affetti più cari: “Ringrazio mia madre e mio fratello e tutta la mia famiglia, vi amo tutti”.