Laura Pausini, esce il 5 dicembre il nuovo singolo “Ritorno ad amare”

di Italpress - 4 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Laura Pausini fuori il prossimo venerdì 5 dicembre il nuovo singolo, Ritorno ad amare. Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), sarà pubblicato nella versione di Laura per Warner Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura.

“Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni 90 – commenta Laura Pausini. Ho amato da subito questa canzone, che mi é servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale. Il mio pubblico l’ha ascoltata live dalla mia voce durante il tour degli stadi che io e Biagio abbiamo fatto insieme nel 2019 e oggi l’ho scelta per rappresentare, dopo l’anteprima de ‘La mia storia tra le dita’, il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni”.

Ritorno ad amare è accompagnata dal videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa). Il brano uscirà alla mezzanotte del 5 dicembre, unitamente al videoclip (dopo una performance in anteprima che vedrà Laura protagonista questa sera della finale di X Factor), in attesa di essere presentato live nel prossimo tour.

