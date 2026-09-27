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Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni

di Italpress - 27 Settembre 2026

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una coppia di panda giganti – Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi – è partita la notte scorsa dall’aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni.Prima della partenza, la Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento dei panda giganti ha organizzato una cerimonia di saluto per la coppia.(ITALPRESS).