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Papa Leone XIV “E’ impossibile considerare normale togliere la vita”

di Italpress - 27 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna legge umana deve farvi perdere lacertezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome diquesta dignità inalienabile della persona umana che la tentazionedi togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deveessere fermamente respinta. E’ impossibile considerare normaletogliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale”.Così Papa Leone XIV parlando durante l’incontro con i malati aLourdes. In precedenza, nel corso del suo incontro con la Conferenza episcopale francese, il Santo Padre aveva sottolineato come “il messaggio di pace che ha la sua fonte inGesù è tanto più atteso in quanto si constata, in Francia comealtrove in Occidente, un’inquietante polarizzazione, un declinodella fratellanza, della cordialità e della qualità della vitasociale, nonchè una recrudescenza della violenza, delledisuguaglianze e della povertà. Di fronte a tali sfide, ladisillusione e il disorientamento prendono il posto delle falsepromesse di un mondo in cui Dio sarebbe assente, relegato allasfera privata, e dove il soccorso della sua grazia sarebbeconsiderato inutile alla ‘costruzione della Città’”.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-