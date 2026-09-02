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Cina, la qualità al centro della Conferenza sulla proprietà intellettuale

di Italpress - 2 Settembre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 15esima Conferenza annuale cinese sulla proprietà intellettuale (CIPAC) si terrà l’8 e il 9 settembre a Pechino e porrà l’accento sullo sviluppo di alta qualità del settore durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi la principale autorità cinese per la regolamentazione della proprietà intellettuale (PI).

Secondo l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA), la conferenza di quest’anno riunirà rappresentanti del governo, del settore, del mondo accademico e dei campi della ricerca e delle applicazioni, provenienti dalla Cina e dall’estero, per esplorare congiuntamente nuovi percorsi attraverso i quali la proprietà intellettuale possa sostenere l’innovazione complessiva, lo sviluppo di alta qualità e l’apertura ad alto livello del Paese.

L’evento si concentrerà sui temi più rilevanti dell’industria e sulle questioni all’avanguardia attraverso un forum principale, 13 sessioni parallele e oltre 20 eventi.

La conferenza offrirà servizi relativi a brevetti, marchi e prodotti internazionali, nonchè a prodotti cinesi ed esteri a indicazione geografica. Un totale di 135 fornitori di servizi per la proprietà intellettuale offriranno assistenza completa ai soggetti innovatori.

Dalla sua inaugurazione nel 2010, la CIPAC è diventata una piattaforma di alto livello per presentare lo sviluppo della Cina nel settore della proprietà intellettuale, favorire gli scambi sui temi più avanzati dell’industria e promuovere i relativi servizi.

Alla fine dello scorso anno, il numero di brevetti d’invenzione di elevato valore detenuti nella Cina continentale aveva raggiunto quota 2,29 milioni, registrando una crescita più rapida rispetto al totale dei brevetti d’invenzione, secondo i dati della CNIPA.

Alla fine del 2025, il numero di brevetti d’invenzione validi detenuti nella Cina continentale aveva raggiunto quota 5,32 milioni. Lo scorso anno, il tasso di crescita su base annua dei brevetti d’invenzione di elevato valore è stato superiore di 2,2 punti percentuali rispetto a quello del totale dei brevetti d’invenzione del Paese.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-