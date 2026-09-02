Torino

Ragazzina tredicenne, violenza sessuale: chiuso il minimarket

di Redazione - 2 Settembre 2026

E’ stato chiuso dalla polizia amministrativa temporaneamente e in via cautelare il minimarket di Madonna di Campagna dove si sono verifica due casi di violenza sessuale, uno contro una tredicenne. sabato 28 agosto. Sulle serrande e’ apparsa una scritta spray “Pedofilo infame, in mano al popolo”. La chiusura è’ stata decisa quando l’uomo, 42 anni, che lavora nel negozio, è stato fermato su ordine della procura. Si svolgeranno accertamenti di natura tecnica e amministrativa sulla gestione del locale, la vendita degli alcolici e il rispetto degli orari.

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