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Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo

di Italpress - 2 Settembre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest’anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l’operatore ferroviario del Paese.

Nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

Un dirigente della società ha dichiarato che l’operatore ferroviario ha aumentato la capacità di trasporto introducendo un orario estivo di circolazione dei treni insieme all’orario del terzo trimestre e sfruttando appieno le linee di recente apertura.

Durante il periodo estivo del 2026, sulla rete ferroviaria hanno circolato in media 11.623 treni per passeggeri ogni giorno.

Per soddisfare la domanda estiva legata ai viaggi in famiglia, ai viaggi di studio, al turismo rosso e al turismo del benessere, la China Railway ha messo in servizio 699 treni turistici, tra cui 415 convogli dedicati ai tour organizzati.

Ha inoltre messo in servizio 351 treni personalizzati per diversi eventi, mostre e spettacoli, compresi quelli pensati appositamente per gli appassionati di musica e di sport, contribuendo a stimolare i consumi nel settore culturale e turistico lungo queste tratte.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-