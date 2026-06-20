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Cinema, Film Festival cinese si apre ad Atene promuovendo scambi culturali

di Italpress - 20 Giugno 2026

ATENE (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Film Festival cinese 2026 si è aperto giovedì ad Atene, presentando una programmazione diversificata di film cinesi contemporanei e rafforzando ulteriormente gli scambi culturali tra Cina e Grecia.L’evento di quattro giorni, organizzato congiuntamente dagli Archivi cinematografici greco e cinese, propone otto film cinesi di vari generi, offrendo al pubblico greco uno sguardo sulla vivace industria cinematografica cinese e sulla cultura contemporanea.Intervenendo alla cerimonia di apertura, Leonidas Christopoulos, amministratore delegato del Centro ellenico per il cinema e l’audiovisivo, e Maria Komninos, presidente del consiglio di amministrazione dell’Archivio cinematografico greco, hanno sottolineato il ruolo del cinema nel favorire la comprensione reciproca e nell’avvicinare persone provenienti da diversi contesti culturali.Mao Yu, vice direttore esecutivo dell’Amministrazione cinese del cinema, ha ricordato che Cina e Grecia hanno ospitato con successo festival cinematografici reciproci negli ultimi anni. Ha anche espresso la disponibilità della Cina ad approfondire la cooperazione con la Grecia nel settore audiovisivo e ad ampliare gli scambi tra i popoli attraverso il cinema.Durante il festival, l’Archivio cinematografico cinese e l’Archivio cinematografico greco hanno firmato un memorandum di cooperazione volto a rafforzare la collaborazione nella conservazione cinematografica, negli scambi culturali e nello sviluppo dell’industria. Mao ha inoltre annunciato che un Festival del cinema greco si terrà a Pechino il prossimo anno.Kostas Mathiopoulos, allenatore presso una scuola di arti marziali cinesi ad Atene, ha affermato che il Festival del cinema cinese rappresenta una piattaforma importante per il dialogo culturale. Attraverso il cinema, il pubblico greco può acquisire una comprensione più profonda della storia, dei valori e della società moderna della Cina, rafforzando al tempo stesso l’amicizia e la comprensione reciproca tra i popoli dei due Paesi.-Foto Xinhua-(ITALPRESS).