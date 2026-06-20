Politica

Trump-Meloni, è scontro totale: “L’Italia è ancora sovrana”

Il presidente Usa: "In calo nei sondaggi , voleva aumentare i suoi numeri", la premier: "La mia popolarità non ti riguarda"

di Maria Graziosi - 20 Giugno 2026

Trump-Meloni, lo scontro continua. Dopo il (poco) edificante spettacolo offerto ieri, il presidente americano è tornato ad attaccare la presidente del consiglio italiana. Un nuovo attacco, stavolta partito da Truth, in cui azzanna la premier: “In Italia sta attraversando un momento difficile in termini di popolarità e ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, lei vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie!!!”. Sì, proprio così. Con ben tre punti esclamativi. Va bene che la moderazione non è mai stato il suo forte, ma Trump deborda pure nello scrivere.

Lo scontro Trump-Meloni

La presidente del consiglio Giorgia Meloni non s’è tirata indietro e lo scontro con Trump è arrivato a un nuovo livello. Con un post su Instagram, la premier ha detto a The Don di pensare agli affari suoi. Non è stata così diretta, anche se avrebbe potuto. Ma tant’è. “Presidente Trump, questi continui e gratuiti attacchi sono privi di senso. Quanto alla mia popolarità, esserti amica non mi ha certamente aiutata, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente quello che ho sempre fatto”.

“L’Italia è ancora una nazione sovrana”

Trump sarà anche “the boss” come ha tuonato al G7 di Evian, ma lo scontro con Meloni porta la premier a ribadire, di fronte alla strabordante tracotanza dell’inquilino della Casa Bianca che, al momento, l’Italia non è il 51esimo Stato americano. “È quello che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato, e che non possono essere violati finché sarò Presidente del Consiglio. L’Italia è ancora una Nazione sovrana”. E, infine, la staffilata: “In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. Ti suggerirei di concentrarti sulla tua”. Che è in caduta libera.