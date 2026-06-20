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Accordo Iran-Usa, Burgenstock blindata con posti di blocco

Sono iniziati i colloqui "preparatori" tra diplomatici

di Askanews -

Milano, 20 giu. (askanews) – Sono stati istituiti posti di blocco della polizia elvetica sulla strada che porta alla stazione sciistica di Burgenstock, vicino a Lucerna, in Svizzera. Secondo quanto riferito da Berna, sabato 20 giugno sono iniziati i colloqui “preparatori” tra diplomatici, volti a mantenere il dialogo sull’accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente, e si stanno svolgendo presso la stazione sciistica di Burgenstock, secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri svizzero.

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