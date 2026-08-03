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Claude entra nelle chat di lavoro e diventa “collega virtuale”

di Italpress - 3 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale entra nelle chat aziendali non soltanto per rispondere alle domande, ma anche per svolgere attività insieme ai membri di un gruppo di lavoro. Da oggi l’assistente Claude di Anthropic passa su Slack – piattaforma di messaggistica utilizzata da aziende e gruppi di lavoro – alla nuova modalità Claude Tag.

Gli utenti possono coinvolgere l’intelligenza artificiale in una conversazione digitando “@Claude” e affidarle un compito. Claude può utilizzare le informazioni condivise nel canale e gli strumenti messi a disposizione dall’azienda, suddividere il lavoro in più fasi e comunicare il risultato all’interno della stessa chat.

A differenza di un normale assistente virtuale, il sistema può ricordare le informazioni rilevanti emerse nelle conversazioni, programmare attività da completare successivamente e intervenire quando un incarico è terminato o una discussione si è fermata. Il lavoro svolto resta visibile agli altri componenti del canale, che possono seguire l’attività e fornire nuove indicazioni.

Le aziende possono decidere a quali chat e strumenti Claude può accedere. Gli amministratori possono inoltre controllare le attività eseguite, modificare o cancellare le informazioni conservate dal sistema e fissare limiti di spesa.

Claude Tag è disponibile in versione sperimentale per i clienti dei piani Team ed Enterprise. Anthropic punta così a trasformare l’intelligenza artificiale da semplice chatbot a componente attiva dei gruppi di lavoro.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).