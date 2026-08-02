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Roma, entra nel vivo il sistema tecnologico SOSPAS: installati 2000 sensori per il monitoraggio della sosta

di Italpress - 2 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Entra nel vivo SOSPAS (Smart On-Street Parking System), il sistema tecnologico per il controllo della sosta dei veicoli promosso dal Comune di Roma e Roma Servizi per la Mobilità, cofinanziato dall’Unione Europea. Sono già quasi 2 mila i sensori posizionati e attivi, il 23% dell’intero piano che prevede oltre 7.500 stalli intelligenti. Si trovano in 6 aree della Capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere.

Una centrale operativa intelligente aggrega 12 differenti fonti di dati legate alla sosta e alla viabilità (parcometri, app di pagamento, car sharing, colonnine di ricarica Enel X, permessi residenti e varchi ZTL). Da inizio 2026 sono cresciute del 52% le transazioni legate alla sosta ed effettuate tramite App; è cresciuto di 9 ore il tempo medio di occupazione rilevato per singolo stallo. Il cronoprogramma prevede il completamento dell’intera rete sensoristica entro la prima metà del 2027, parallelamente alla formazione del personale e al progressivo rilascio di nuovi servizi digitali per i cittadini.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).