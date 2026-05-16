Cronaca

Modena sotto shock, auto piomba sui pedoni in centro, feriti e panico in via Emilia

Gli inquirenti non escludono la pista del gesto deliberato, verifiche in corso su possibili motivazioni estremistiche

di Gianluca Pascutti - 16 Maggio 2026

Modena vive ore di paura dopo che un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto un gruppo di pedoni lungo via Emilia Centro, all’altezza di Largo Porta Bologna. Secondo le prime informazioni confermate dalle autorità, il veicolo, una Citroën C3, guidata da un uomo di origine nordafricana ha colpito circa dieci persone, alcune delle quali in condizioni definite gravi dai sanitari del 118. La zona, molto frequentata nel pomeriggio, si è trasformata in pochi secondi in un caos di sirene, urla e soccorsi. Tra i feriti gravissima una signora che ha subito l’amputazione di entrambe le gambe, operata d’urgenza è in fin di vita.

Il conducente fermato dopo un’aggressione

Dopo l’impatto, il conducente è sceso dall’auto e avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. L’uomo è stato poi fermato dalle forze dell’ordine, che lo hanno immobilizzato e trasferito in caserma per l’identificazione e gli interrogatori. Gli investigatori stanno verificando se si tratti di un gesto volontario, di un episodio legato a problemi psichici o di un’altra dinamica ancora da chiarire.

I soccorsi e la situazione dei feriti

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, automediche ed elicotteri del 118. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della città, con almeno due persone in codice rosso. La viabilità è stata immediatamente bloccata e l’intera area transennata per consentire i rilievi della Polizia Scientifica. Le testimonianze raccolte parlano di “scene drammatiche” e di persone scaraventate a terra dall’impatto.

Indagini in corso e prime reazioni

La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per tentato omicidio plurimo. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni per ricostruire ogni fase dell’accaduto. Il sindaco ha espresso “profonda vicinanza ai feriti e alle loro famiglie”, definendo l’episodio “un colpo al cuore della città”.

Un pomeriggio che Modena non dimenticherà

La città resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle motivazioni del gesto. L’area dell’incidente rimarrà chiusa per diverse ore, mentre gli investigatori completano i rilievi. In un sabato che doveva essere come tanti, Modena si ritrova invece a fare i conti con un evento improvviso e violento che ha sconvolto residenti e passanti.