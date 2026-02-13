Cronaca

“Cognome imbarazzante” e tre fratelli scelgono quello della madre

Dopo essersi sorbiti gli sfottò per anni, ora devono incassare i giudizi dei soloni del web

di Pietro Pertosa - 13 Febbraio 2026

Tre fratelli hanno deciso di abbandonare il cognome del padre e di assumere quello della madre perché ritenuto troppo imbarazzante. Una vicenda che parte da Rimini e che in breve è diventata virale. Una storia nemmeno troppo inconsueta. Ma che ha aperto l’ennesimo fronte di commenti banali o improvvidi ma si sa che sui social ognuno, citando de André, dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Più che la vicenda in sé è la reazione che colpisce. Veramente c’è bisogno di commentare sempre e comunque tutto?

Tre fratelli e un cognome imbarazzante

I tre fratelli Bocchini hanno chiesto alle autorità di poter cambiare il loro cognome assumendo quello della madre. E, quindi, ora son diventati i tre fratelli Muratori. Non si sono inventati nulla. La legge concede a chi ritiene di portare nomi che possono essere fonte di problemi, imbarazzo e prese in giro di poterli cambiare. La lingua cambia, eccome. Ed è normale che parole che ieri avevano un significato oggi ne possano avere un altro. Magari volgare, comunque offensivo. I tre non ne potevano più. E hanno ottenuto di poter cambiare.

“Battute da caserma”

Il cognome imbarazzante aveva portato ai tre fratelli problemi seri. A ogni pié sospinto battutacce. Anzi “battute da caserma”. Una sorta di prigione, fonte di sfottò e prese in giro. Che ormai non sopportavano più. Adesso, con il cambio di nome, l’incubo ha cambiato pelle. Già, perché dopo aver passato anni a sentirsi prendere in giro ora si devono pure sorbire i soloni digitali che alzano il ditino e fanno le solite prediche. Dall’alto, però, di un cognome neutro o di un nickname inventato. L’importante è commentare, purché sia. E Zuckerberg ringrazia.